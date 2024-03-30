Свыше 300 работодателей примут участие в ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 300 работодателей представят свои вакансии на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие пройдет 12 апреля с 10:00 до 16:00 под эгидой Дня космонавтики. Ожидается, что на ярмарке будет представлено более 8 тысяч предложений о трудоустройстве.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Саносян, это возможность трудоустроится для тех, кто ищет работу или думает ее сменить.

Открытие ярмарки ожидается ярким - организаторы запланировали "космический старт" мероприятия. Для посетителей будет работать мобильный планетарий, пройдут тематические профориентационные игры, квесты, а также мастер-классы для школьников, студентов и молодых специалистов.

Посетить ярмарку приглашают как опытных специалистов, так и выпускников учебных заведений и тех, кто еще проходит обучение. Кроме того, на ярмарке будут представлены вакансии для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, помощь в трудоустройстве – одна из ключевых задач национального проекта "Демография". В рамках нацпроекта было отремонтировано более 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России".

Ранее сообщалось, что более 1000 человек посетили площадку нижегородского кадрового центра на выставке "Россия.