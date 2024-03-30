Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2024 14:51  [47] Аварийный дом сносят на улице Керченской в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 14:47  [55] Почти 250 человек обсудили будущее квартала "Красный просвещенец" в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 14:34  [70] Свыше 300 работодателей примут участие в ярмарке трудоустройства в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 14:15  [87] Симулятор рабочих профессий предложили создать в виде компьютерной игры в России
11 апреля 2024 13:52  [92] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" перешел на летний режим работы
11 апреля 2024 13:36  [109] Штаб зоозащитников начал свою работу в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 13:14  [161] Сто лучших добровольцев смогут сопровождать Парад Победы в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 12:19  [150] Эн+ в Нижнем Новгороде завершила на своих объектах очередной этап автоматизации стоимостью 12 млн рублей
11 апреля 2024 12:15  [141] Межрегиональный фестиваль искусств имени Хачатуряна пройдет в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 12:08  [121] Концепцию "Школы будущего" сформируют в Нижнем Новгороде
Общество

Аварийный дом сносят на улице Керченской в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 14:51  [47] Общество

Фото: Александр Воложанин

Аварийный дом начали сносить на улице Керченской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

Согласно информации, дом №5 по ул. Керченской был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.

В настоящее время он полностью расселен.

Планируется, что дом будет демонтирован до конца апреля. 

Ранее сообщалось, что более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" выполнена на 100%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Канавинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph