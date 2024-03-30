Аварийный дом сносят на улице Керченской в Нижнем Новгороде

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Аварийный дом начали сносить на улице Керченской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.
Согласно информации, дом №5 по ул. Керченской был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.
В настоящее время он полностью расселен.
Планируется, что дом будет демонтирован до конца апреля.
Ранее сообщалось, что более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" выполнена на 100%.
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