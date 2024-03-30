Аварийный дом сносят на улице Керченской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Аварийный дом начали сносить на улице Керченской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

Согласно информации, дом №5 по ул. Керченской был признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году.

В настоящее время он полностью расселен.

Планируется, что дом будет демонтирован до конца апреля.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" выполнена на 100%.