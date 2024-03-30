"Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове Общество

Государственное юридическое бюро по Нижегородской области (Госюрбюро) в апреле откроет новый офис в Лыскове по адресу: пер. Школьный, 2. Об этом сообщили в ГКУ НО "Госюрбюро".

В тестовом режиме специалисты "Госюрбюро" уже работают в муниципалитете. За неделю выездные встречи прошли в администрации муниципального образования и в деревне Кременки. Также 9 апреля Госюрбюро организовало прием жителей совместно со специалистами Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Лысковского района.

Как сообщил директор Госюрбюро Максим Фомичев, за три года работы учреждение распространило несколько десятков тысяч экземпляров брошюр с информацией о праве жителей на бесплатную юридическую помощь. Кроме того, получить такую информацию можно в сети Интернет, на "умных" остановках в Нижнем Новгороде.

Подробно узнать о праве на получение государственной бесплатной юридической помощи можно, обратившись в центральный офис ГКУ НО "Госюрбюро НО" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. (831) 430-02-00, а также в пункты оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро в Большом Болдине на ул. Красный Иртыш, д.50 Б, в Городце на ул. Новой, 107, в Дзержинске на бульваре Правды, 2, офис 403, Лыскове в пер. Школьный, 2.

Развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.