Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2024 09:45  [50] Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль"
12 апреля 2024 09:15  [87] Глеб Никитин: "Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны"
12 апреля 2024 08:58  [99] "Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове
11 апреля 2024 19:06  [224] Юрий Шалабаев осмотрел новую технику для дорожных предприятий
11 апреля 2024 18:53  [214] Нижегородские ветераны почтили память узников фашистских концлагерей
11 апреля 2024 18:10  [264] Перекладка электросетей завершается на стройплощадке метро на площади Свободы
11 апреля 2024 17:43  [222] Ограничение для большегрузов введут на новом Борском мосту с 27 апреля
11 апреля 2024 17:07  [265] Субботник пройдет на озере Силикатном в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:15  [234] Междисциплинарный проект развития прибрежных территорий может появиться в Нижнем Новгороде
11 апреля 2024 16:07  [217] Всероссийская акция "Красная гвоздика" в седьмой раз проходит в Нижегородской области
Общество

"Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове

12 апреля 2024 08:58  [99] Общество

Государственное юридическое бюро по Нижегородской области (Госюрбюро) в апреле откроет новый офис в Лыскове по адресу: пер. Школьный, 2. Об этом сообщили в  ГКУ НО "Госюрбюро".

В тестовом режиме специалисты "Госюрбюро" уже работают в муниципалитете. За неделю выездные встречи прошли в администрации муниципального образования и в деревне Кременки. Также 9 апреля Госюрбюро организовало прием жителей совместно со специалистами Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Лысковского района.

Как сообщил директор Госюрбюро Максим Фомичев, за три года работы учреждение распространило несколько десятков тысяч экземпляров брошюр с информацией о праве жителей на бесплатную юридическую помощь. Кроме того, получить такую информацию можно в сети Интернет, на "умных" остановках в Нижнем Новгороде.

Подробно узнать о праве на получение государственной бесплатной юридической помощи можно, обратившись в центральный офис ГКУ НО "Госюрбюро НО" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. (831) 430-02-00, а также в пункты оказания бесплатной юридической помощи Госюрбюро в Большом Болдине на ул. Красный Иртыш, д.50 Б, в Городце на ул. Новой, 107, в Дзержинске на бульваре Правды, 2, офис 403, Лыскове в пер. Школьный, 2.

Развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь, было поддержано 13 мая 2021 года президентом России Владимиром Путиным на совещании кабинета министров.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лысково Юрпомощь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph