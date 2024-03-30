Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2024 11:25  [2] Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начинается в Воскресенском районе
12 апреля 2024 10:39  [86] Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премии имени братьев Баташевых в Выксе
12 апреля 2024 10:34  [117] Пассажиропоток "Ласточек" из Нижнего Новгорода в Киров вырос на 20% 
12 апреля 2024 10:18  [119] Нижегородцы приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге
12 апреля 2024 10:05  [115] Старую электронику можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 21 апреля
12 апреля 2024 09:53  [108] Праздничная подсветка в честь Дня космонавтики появится на телебашне в Нижнем Новгороде
12 апреля 2024 09:45  [111] Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль"
12 апреля 2024 09:15  [127] Глеб Никитин: "Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны"
12 апреля 2024 08:58  [132] "Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове
11 апреля 2024 19:06  [233] Юрий Шалабаев осмотрел новую технику для дорожных предприятий
Общество

Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начинается в Воскресенском районе

12 апреля 2024 11:25  [2] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начнется в Воскресенском районе Нижегородской области с 15 апреля.

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, работы продлятся до ноября текущего года.

В местах производства работ проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организованно в реверсивном режиме. Максимальная скорость – 40 км/ч или 50 км/ч в зависимости от места производства работ.

Основные работы второго этапа пройдут на участке с 156-го по 187-й км от Богородского до выезда из Нижегородской области.

Так, на 14-километровом отрезке с 173-го по 187-й км, где в прошлом году выполнена значительная часть объема по восстановлению и усилению дорожной одежды, специалисты уложат финальный верхний слоя асфальтобетона.

Напомним, что около 40 км федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области приводят в нормативное состояние.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воскресенский район Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph