Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начинается в Воскресенском районе Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начнется в Воскресенском районе Нижегородской области с 15 апреля.

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, работы продлятся до ноября текущего года.

В местах производства работ проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организованно в реверсивном режиме. Максимальная скорость – 40 км/ч или 50 км/ч в зависимости от места производства работ.

Основные работы второго этапа пройдут на участке с 156-го по 187-й км от Богородского до выезда из Нижегородской области.

Так, на 14-километровом отрезке с 173-го по 187-й км, где в прошлом году выполнена значительная часть объема по восстановлению и усилению дорожной одежды, специалисты уложат финальный верхний слоя асфальтобетона.

Напомним, что около 40 км федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области приводят в нормативное состояние.