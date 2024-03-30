Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начинается в Воскресенском районе

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Второй этап ремонта трассы Р-177 "Поветлужье" начнется в Воскресенском районе Нижегородской области с 15 апреля.
Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, работы продлятся до ноября текущего года.
В местах производства работ проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организованно в реверсивном режиме. Максимальная скорость – 40 км/ч или 50 км/ч в зависимости от места производства работ.
Основные работы второго этапа пройдут на участке с 156-го по 187-й км от Богородского до выезда из Нижегородской области.
Так, на 14-километровом отрезке с 173-го по 187-й км, где в прошлом году выполнена значительная часть объема по восстановлению и усилению дорожной одежды, специалисты уложат финальный верхний слоя асфальтобетона.
Напомним, что около 40 км федеральной трассы Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области приводят в нормативное состояние.
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