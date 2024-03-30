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Общество

Тепловые сети от Сормовской ТЭЦ пройдут испытания температурной волной

12 апреля 2024 11:45  [104] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

18 апреля с 00:00 до 20:00 будут проводиться испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ на расчетную температуру теплоносителя.

Испытания тепловых сетей методом температурной волны проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных расширений. Температурные испытания являются обязательными диагностическими мероприятиями, которые проводятся 1 раз в 5 лет при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

В ходе проводимых испытаний температура сетевой воды составит 115°С. В целях безопасности будут отключены системы отопления детских, учебных и лечебных учреждений; калориферные установки; неавтоматизированные системы горячего водоснабжения; отопительные системы с непосредственной схемой присоединения, системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме водоразбора.

Процесс будет тщательно контролироваться сотрудниками предприятия, в периметрах пролегания теплосетей будут дежурить ремонтные бригады и техника для оперативного устранения выявленных во время испытаний дефектов. Вдоль теплотрасс будут проводиться объезды и осмотры.

В целях безопасности жителям в день проведения испытаний нужно избегать находиться и оставлять автомобили вблизи надземных теплотрасс и тепловых камер (люков). Если сотрудники «Теплоэнерго», контролирующие ход испытаний, попросят обойти какой-то участок, то необходимо это сделать.

После испытания температурной волной специалисты тщательно осмотрят испытанные тепловые сети для определения дефектных участков трубопроводов или их элементов, сварных швов, проверят состояние компенсаторов, опор, запорной арматуры и другого сетевого оборудования.

В случае обнаружения признаков неисправностей на наружных тепловых сетях гражданам необходимо соблюдать осторожность и обращаться на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31.

Подача горячей воды день проведения испытаний будет прекращена в жилые дома и организации в Канавинском, Московском и части Сормовского районов. В частности, ресурс не будет подаваться в дома по улицам Гордеевская, Генерала Зимина, Карла Маркса, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Березовская, Красных Зорь, Страж Революции, Народная и ряда других.

АО "Теплоэнерго" приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением испытаний.

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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