Игорь Комаров и Александр Куренков 12 апреля прибыли в Орск для встречи с жителями Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Министр МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 12 апреля прибыли в город Орск Оренбургской области, где осмотрели наиболее пострадавшие районы города, встретились с инициативной группой граждан и оценили восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

"В городе проводится комплекс инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий", - отметил Александр Куренков.

"Общественно-политическая обстановка в регионе в целом стабильная, контролируемая. В зонах подтопления для пострадавших организована необходимая помощь: осуществляется подвоз питьевой воды и воды для бытовых нужд, ведётся работа по восстановлению подачи электричества. Органы власти оказывают материальную и финансовую помощь пострадавшим, поступило уже более 150 тыс. заявлений на получение выплат. За эпидемиологической ситуацией следят медики", - рассказал Игорь Комаров.

В настоящее время в регионах Приволжского федерального округа идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма продовольствия. Жители ПФО перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

"Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь", -добавил Игорь Комаров.

Как отметили в МЧС, ситуация с паводком в области находится на постоянном контроле. В настоящее время промытый ранее участок дамбы отсыпан, вода из реки Урал не поступает в жилые районы. Реагирование сил и средств служб РСЧС осуществляется в соответствии со складывающейся обстановкой.

Как сообщалось ранее, нижегородцы приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге.

Первая партия гуманитарной помощи ранее отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье.

Напомним также, что полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Оренбургской области.