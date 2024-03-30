Новый бетонный завод построили в Дзержинске

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ООО "Азур" завершило строительство бетонного завода в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция гостройнадзора региона.
Предприятие расположено на Нижегородском шоссе.
Общая площадь одноэтажного здания завода более 6,4 тысяч кв. метров. К нему примыкает административно-бытовой комплекс.
"На базе завода будет производиться бетонная смесь и храниться бытовые хозтовары, стройматериалы, стеклянная тара, а также негорючие синтетические жидкости", - пояснили в ведомстве.
Всего на площадях нового завода оборудовано 8124 палето-места.
Напомним, новый цех по выпуску стекла построили на Бору в Нижегородской области.
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