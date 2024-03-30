Новый бетонный завод построили в Дзержинске Экономика

Фото: инспекция гостройнадзора Нижегородской области

ООО "Азур" завершило строительство бетонного завода в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция гостройнадзора региона.

Предприятие расположено на Нижегородском шоссе.

Общая площадь одноэтажного здания завода более 6,4 тысяч кв. метров. К нему примыкает административно-бытовой комплекс.

"На базе завода будет производиться бетонная смесь и храниться бытовые хозтовары, стройматериалы, стеклянная тара, а также негорючие синтетические жидкости", - пояснили в ведомстве.

Всего на площадях нового завода оборудовано 8124 палето-места.

Напомним, новый цех по выпуску стекла построили на Бору в Нижегородской области.