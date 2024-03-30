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Общество

Рабочие династии АПЗ

12 апреля 2024 15:15  [87] Общество

Ветеран АО "АПЗ" Владимир Бутусов неспешно осматривал экспонаты заводского музея. Увидев магнитофон "Легенда", воскликнул: "А вот и мое начало!". В январе 1972 года 17-летним парнем он впервые перешагнул проходную. Думал ли тогда, что станет основателем крепкой трудовой семьи?
Проработал Владимир Бутусов в магнитофонном цехе Арзамасского приборостроительного завода до осени – до призыва в армию. Отслужил и в январе 1975-го вернулся в цех №53 слесарем механосборочных работ. 

На 45 лет слесарный участок стал для него вторым домом. Трудился добросовестно, много наград и грамот заслужил; про него, передовика производства, комсорга участка, не раз писала заводская многотиражка.

"Вся жизнь оказалась связана с АПЗ, – говорит Владимир Иванович. – Здесь встретил настоящего друга – Анатолия Телегина. Жена Нина всегда была рядом – больше тридцати лет трудилась слесарем-сборщиком, не стало ее два года назад. И сыновья стали работать со мной бок о бок, значит, удалось привить им любовь к заводу и рабочему делу". 

Первым к отцу на участок пришел старший Павел. 

"Мне легко было. Я, можно сказать, в этой бригаде с малых лет. Когда учился в приборостроительном техникуме, на практику – только к отцу, – рассказывает Павел Владимирович. – Мы с детства с ним как друзья, общаемся на равных. Он у нас Труженик с большой буквы – и на работе первый, и по дому все умеет. Сейчас на пенсии, но всегда интересуется, что нового на участке, какие детали делаем".

Следом за братом и младший сын Бутусовых – Александр – тоже пришел в отцовскую бригаду.

"Я отца с другой стороны увидел, – признался он. – Дома папа добряк, шутит всегда. А на работе – строгий, требовательный. Чувствовал, что со мной он не как с другими учениками разговаривает, с меня – повышенный спрос. Но я благодарен ему за эту трудовую закалку".

Так и работали Бутусовы втроем на один наряд, пока Александра не пригласили на доводочный участок. Отец не препятствовал – ловить микроны не каждый сможет, пусть растет.

В 2020 году на завод приходит представитель третьего поколения династии – внук Денис. Стал работать в цехе №65 слесарем-инструментальщиком. Рабочая сноровка, унаследованная от отца и деда, помогла добиться успехов. Сегодня Денис Бутусов – неоднократный победитель заводского и городского конкурсов "Золотые руки".

"Когда устроился, меня все спрашивали: как дед поживает, отцу привет передавай. Оказалось, что нас, Бутусовых, на заводе многие знают", – говорит Денис. 

Разве мог молодой слесарь трудиться иначе, зная, что его родные люди столько лет доброе имя зарабатывали! 

На встречу в музей Бутусовы пригласили и друга отца – Анатолия Викторовича Телегина, ставшего почти за полвека дружбы настоящим членом их семьи.

"Толя был первым, с кем я познакомился в цехе №53, когда пришел на завод после армии. Так и идем по жизни вместе. Правильно говорят: верному другу цены нет, – рассказывает Владимир Иванович. – Сыновьям моим он старший наставник, а внукам – дедушка".  

Бутусовы всегда стараются держаться вместе, во всем помогают друг другу, поддерживают. Летом собираются в саду, где и баня, и пруд, и, конечно, разговоры про свое, заводское. Ведь АПЗ и для них – дело семейное.

123 года – общий трудовой стаж семьи Бутусовых.

КСТАТИ 
В дар музею истории АПЗ основатель династии Владимир Бутусов передал подаренный ему в 1982 году вымпел. Вот цитата из "Новатора" от 27 сентября 1982 года: "Слесарь 1-го механического цеха Владимир Иванович Бутусов – один из тех передовых рабочих, кто своим добросовестным трудом умножает славу нашего завода... Юбилей предприятия он встречает успешно – на его рабочем календаре уже март 1983 года".  

На снимке: Павел Бутусов, друг семьи Анатолий Викторович Телегин, Денис, Владимир Иванович и Александр Бутусовы.

Текст: Ирина Балагурова
Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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