Похолодание придет в Нижний Новгород 13 и 14 апреля Общество

Фото: Светлана Шуга

Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в предстоящие выходные 13 и 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Погода".

Так, в субботу днем воздух прогреется лишь до +9 градусов, а ночью резко похолодает - до +1 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-6 м/с.

В воскресенье столбики термометра поднимутся до +13 градусов, в ночное время температура воздуха опустится до +8 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Порывы юго-восточного ветра в этот день будут достигать 3,2 м/с.

Ранее сообщалось, что деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в Нижегородской области.