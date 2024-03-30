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Похолодание придет в Нижний Новгород 13 и 14 апреля

12 апреля 2024 14:43  [103] Общество

Фото: Светлана Шуга

Небольшое похолодание придет в Нижний Новгород в предстоящие выходные 13 и 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Погода".

Так, в субботу днем воздух прогреется лишь до +9 градусов, а ночью резко похолодает - до +1 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-6 м/с.

В воскресенье столбики термометра поднимутся до +13 градусов, в ночное время температура воздуха опустится до +8 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Порывы юго-восточного ветра в этот день будут достигать 3,2 м/с.

Ранее сообщалось, что деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в Нижегородской области.

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Теги:
Погода Прогноз
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