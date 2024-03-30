Деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в НИжегородской области Общество

Половина деревни Мамакино в Борском округе Нижегородской области оказалась отрезана половодьем от "большой земли".

Как сообщает pravda-nn.ru, из-за разлива реки Кеза затоплены пешеходные мосты, а также пришел в непригодность альтернативный путь полем.

Кроме того, в результате разлива 10 жителей деревни оказались в изоляции от внешнего мира.

Борская администрация отмечает, что жители на период паводка обеспечиваются продуктами. Также им предоставляется медицинская помощь и другие необходимые меры поддержки. При этом случаи, когда службы быстрого реагирования не смогли проехать в населенные пункты, которые находятся за мостом, не зафиксированы.

Также сообщается, что в настоящее время вода идет на спад и к следующим выходным движение по мосту будет восстановлено.

Также сообщалось, что около 20 участков СНТ "Плодово-ягодный сад учителей" в Автозаводском районе подтоплены грунтовыми водами.