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Общество

Деревня Мамакино частично отрезана половодьем от "большой земли" в НИжегородской области

08 апреля 2024 11:54  [98] Общество

Половина деревни Мамакино в Борском округе Нижегородской области оказалась отрезана половодьем от "большой земли".

Как сообщает pravda-nn.ru, из-за разлива реки Кеза затоплены пешеходные мосты, а также пришел в непригодность альтернативный путь полем.

Кроме того, в результате разлива 10 жителей деревни оказались в изоляции от внешнего мира.

Борская администрация отмечает, что жители на период паводка обеспечиваются продуктами. Также им предоставляется медицинская помощь и  другие необходимые меры поддержки. При этом случаи, когда службы быстрого реагирования не смогли проехать в населенные пункты, которые находятся за мостом, не зафиксированы.

Также сообщается, что в настоящее время вода идет на спад и к следующим выходным движение по мосту будет восстановлено.

Также сообщалось, что около 20 участков СНТ "Плодово-ягодный сад учителей" в Автозаводском районе подтоплены грунтовыми водами.

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Теги:
Паводок Половодье
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