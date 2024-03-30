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Общество

В нижегородском офисе "Т Плюс" прошла донорская акция "Мы с тобой одной крови"

12 апреля 2024 15:37  [77] Общество

Фото: Т Плюс

"Т Плюс" провела акцию "Мы с тобой одной крови" в Нижнем Новгороде. В общей сложности доноры-энергетики сдали в этот день более 15 л крови.
В акции приняли участие 38 сотрудников Нижегородских филиалов "Т Плюс", "ЭнергосбыТ Плюс", сервисных компаний. День донора был организован совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой.

Межрегиональная донорская акция "Мы с тобой одной крови" проходит во всех 16 регионах работы «Т Плюс». В нижегородском офисе компании дни донора проводятся два раза в год, начиная с 2012 года. 

"Сдача крови – это возможность спасти чье-то здоровье, а зачастую и жизнь. Добровольное донорство – важная составляющая ESG-повестки компании, и наши энергетики всегда с большим энтузиазмом участвуют в сдаче крови", – отмечает директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

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Теги:
Т Плюс
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