Первые педагоги-методисты и наставники появились в школах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые педагоги-методисты и педагоги-наставники появились в школах Нижегородской области.

Как сообщает министерство образования и науки региона, новые квалификационные категории получили 11 учителей.

Аттестация семи педагогов-методистов и четырех педагогов-наставников прошла в Нижегородском институте развития образования. Одним из условий для получения категории "педагог-методист" является руководство школьным методическим объединением.

Категорию "наставник" может получить педагог, имеющий опыт разработки авторских методик и подготовки студентов и учителей.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, новые квалификационные категории играют важную роль в профессиональном развитии и в повышении качества образовательного процесса в целом. Создание сообщества педагогов-методистов и педагогов-наставников важно для обмена опытом, совершенствования работы учителей.

Отмечается, что учителя проявили большой интерес к новым квалификационным категориям. В мае профессиональную аттестацию пройдут еще 13 педагогов. Подать заявление и подтверждающие документы на квалификационную категорию педагога-методиста и педагога-наставника можно в Нижегородском институте развития образования.

Ранее сообщалось, что в России появится новый праздник – День Наставника.