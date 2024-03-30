Китай предложил провести конференцию по Украине Политика

Китай выступил с предложением провести конференцию по Украине, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, местные власти готовы предоставить необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.

"Китай выступает за своевременный созыв международной конференции, признанной Россией и Украиной, с участием всех сторон для обсуждения всех вариантов мира", - сказал он.

Китайский дипломат подчеркнул, что КНР продолжит прилагать все усилия для скорейшего урегулирования кризиса.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что на сегодняшний день план Китая по урегулированию украинского конфликта является самым четким и разумным.