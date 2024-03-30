Жительница Балахны перевела аферистам более 2 млн рублей Происшествия

Жительница Балахны перевела аферистам более 2 млн рублей.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть отдела МВД России "Балахнинский" обратилась 59-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что несколько раз звонили люди, представляющиеся представителями банка и правоохранительных органов.

Неизвестные убедили гражданку в том, что от ее имени поступила заявка на перевод денег в недружественную страну. За такие действия, по словам звонивших, ей может грозить уголовная ответственность.

Аферисты также сообщили, что для того, чтобы отменить действия, необходимо перевести средства не безопасные счета.

Женщина поддалась уговорам и отправила на указанные реквизиты личные накопления в размере 1 млн 170 тыс. рублей.

Затем женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники межмуниципального отдела МВД "Городецкий" завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершённого главным менеджером- операционистом офиса банка в Городце.

Следователи выяснили, в соответствии с должностной инструкцией менеджер имела доступ к информационным базам банка и занималась открытием, ведением и закрытием текущих счетов клиентов.

Воспользовавшись своим служебным положением, она похищала денежные средства со счетов клиентов банка, переводя их на другие счета и впоследствии обналичивая. В общей сложности было доказано 66 случаев на общую сумму более 730 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области указали, что сотрудница банка действовала совместно с группой неустановленных лиц.