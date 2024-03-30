Сотрудницу банка в Городце ждёт суд за присвоение денег клиентов

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД "Городецкий" завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершённого главным менеджером- операционистом офиса банка в Городце.
Следователи выяснили, в соответствии с должностной инструкцией менеджер имела доступ к информационным базам банка и занималась открытием, ведением и закрытием текущих счетов клиентов.
Воспользовавшись своим служебным положением, она похищала денежные средства со счетов клиентов банка, переводя их на другие счета и впоследствии обналичивая. В общей сложности было доказано 66 случаев на общую сумму более 730 тысяч рублей.
В пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области указали, что сотрудница банка действовала совместно с группой неустановленных лиц.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("мошенничество с с использованием служебного положения"). Санкция данной статьи предусматривает альтернативные меры наказания в виде крупного штрафа - вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
Сейчас уже бывшая сотрудница банка находится под подпиской о невыезде. В МВД уточнили, что на этапе предварительного следствия она добровольно возместила причинённый материальный ущерб.
Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, как сотрудница банка в Нижнем Новгороде, имевшая доступ к персональным данным клиентов, без их ведома фиктивно приобретала иностранную валюту, а излишки средств, формирующиеся в кассе в результате разницы курсов, похищала. Общая сумма ущерба составила 25,8 млн рублей.
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