Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления нижегородской семьи угарным газом

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления семьи угарным газом в Нижегородской области.
13 апреля текущего года в одной из квартир Автозаводского района Нижнего Новгорода пять человек, четверо из которых дети, почувствовали недомогание.
По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать неполадки с бытовым оборудованием, установленным в квартире. В настоящее время все находившиеся в квартире госпитализированы в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области проводится процессуальная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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