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Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления нижегородской семьи угарным газом

14 апреля 2024 15:25  [1] Происшествия

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отравления семьи угарным газом в Нижегородской области.

13 апреля текущего года в одной из квартир Автозаводского района Нижнего Новгорода пять человек, четверо из которых дети, почувствовали недомогание.

По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать  неполадки с бытовым оборудованием, установленным в квартире. В настоящее время все находившиеся в квартире госпитализированы в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области проводится процессуальная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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