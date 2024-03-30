Услуга перевозки животных на соседнем кресле ввели в Аэрофлоте Общество

Новая услуга перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета введена в Аэрофлоте.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, после успешного трехмесячного тестирования услуга будет предоставляться на всех рейсах Аэрофлота, а также на рейсах дочерней авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом SU.

Результаты испытания показали, что сервис популярен среди владельцев небольших животных и птиц. За время тестирования авиакомпания перевезла 900 питомцев. Кроме того, в результате проведенного теста были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в бизнес-классе.

Теперь пассажир может перевезти один жёсткий или полужёсткий контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. При этом животное должно иметь возможность вставать в контейнере в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Контейнер должен соответствовать установленным нормам, иметь ручку или петлю для крепкого фиксирования на пассажирском кресле. Отмечается, что размещать контейнер с животным можно только на креслах у иллюминатора.

Максимально разрешенные размеры контейнера в классах Эконом и Комфорт: полужёсткий — 50х35х32 см, жёсткий — 50х35х30 см. Для класса Бизнес: полужёсткий — 50х40х40 см, жёсткий — 50х40х30 см.