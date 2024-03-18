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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода с 31 марта перейдёт на весенне-летнее расписание

28 марта 2024 11:07  [140] Общество

Фото: Кира Мишина

Аэропорт Нижнего Новгорода с 31 марта перейдёт на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Согласно информации, для нижегородцев в этот период будет доступно 28 направлений, из которых 8 - международные, включая чартерные. Перевозки будут осуществлять 16 авиакомпаний.

Аэропорт им. Чкалова анонсировал новые рейсы, которые стартуют в апреле - в Баку ("ИрАэро") и Тюмень (Red Wings). Кроме того, в весенне-летнем сезоне будет возобновлено прямое авиасообщение с Норильском (Nordstar), Уфой ("Икар") и Стамбулом (Red Wings).

Так, внутри России можно улететь в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Томск, Тюмень, Уфу, Челябинск.

Среди прямых международных направлений, доступных нижегородцам, - Анталья, Хургада, Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх.

Полностью ознакомиться с расписанием можно на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик "Россия" в летнее время увеличит количество ежедневных рейсов между Москвой и Нижним Новгородом до шести.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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