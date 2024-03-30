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Общество

Быстрыкин поручил завести новое дело о расселении аварийного барака в Сергаче

15 апреля 2024 10:53  [46] Общество

Фото: группа СК РФ Вконтакте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поручил возбудить новое дело о расселении аварийного барака в Сергаче в Нижегородской области. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ в соцсети "Вконтакте".

Жительница деревянного барака, построенного более 100 лет назад, пожаловалась на телефонную линию Информцентра СК РФ. Она сообщила, что в 2012 году дом признали аварийным и непригодным для проживания, а затем включили в программу переселения на 2016 год. Однако новых квартир жильцы дома так и не дождались, после чего обратились в суд. В 2021 году суд постановил провести капремонт дома, но жительница барака с таким решением не согласилась.

После этого СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело, которое затем было отменено Сергачским межрайонным прокурором.

В настоящее время в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание главе СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину повторно возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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