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Экономика

Роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе

15 апреля 2024 17:42  [97] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Роботизированная ферма на 130 голов открылась в фермерском хозяйстве Екатерины Бахтиной в Шарангском округе в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, агропромышленный комплекс является одним из перспективных направлений для инвестиций в регионе.

"В последние годы в Нижегородской области появляется все больше высокотехнологичных сельскохозяйственных производств. К примеру, роботизированные фермы уже работают в Ковернинском, Борском, Арзамасском, Уренском округах, а теперь – и в Шаранге", - отметил Саносян.

Объем инвестиций в строительство роботизированной фермы составил 70 млн рублей. Из них 9,1 млн рублей субсидий хозяйство получило в качестве компенсации части затрат на строительство фермы.

В рамках госпрограммы фермеру также возместят до 50% расходов на закупку двух роботов-дояров.

Напомним, объем субсидий в нижегородские предприятия АПК вырос на 14% в 2023 году.

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Теги:
Животноводство Сельское хозяйство
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