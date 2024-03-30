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Общество

Асфальтобетонные заводы начали изготавливать смеси для ремонта дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту

15 апреля 2024 19:10  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Асфальтобетонные заводы начали изготавливать смеси для ремонта дорог в Нижнем Новгороде по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Как сообщил заместитель главы администрации Антона Максимова, на этой неделе начнутся работы на улицах Усилова, Фруктовой, Гужевой. После 20 апреля дорожники выйдут на ремонт путепровода на Комсомольском шоссе.

"Подрядчики согласно графику после проведения необходимых лабораторных испытаний и положительного заключения выходят на объекты. За качеством материалов и технологии производства работ мы следим на каждом этапе. Так как все подрядные организации несут 5-летнюю гарантию, они в первую очередь заинтересованы в качестве используемых материалов", – сказал Антон Максимов.

Главный инженер ООО "Нижавтодорстрой" Денис Баныкин отметил, что асфальтобетонный завод компании выпускает все виды смесей. Предприятие имеет собственную аттестационную лабораторию. Там трудятся квалифицированные специалисты, которые проверяют выпускаемую продукцию на соответствие нормативам.

"После того, как пробная асфальтобетонная смесь получит положительное заключение экспертизы, мы изготавливаем ее в объеме 250-300 тысяч тонн и укладываем непосредственно на дороги. Далее смотрим ее качественные характеристики вместе со специалистами МКУ "Центр лабораторных испытаний". По результатам контрольных проверок, если все хорошо, то разрешается дальнейшее производство работ уже в полном объеме", - уточнил эксперт.

По данным МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД), с начала реализации нацпроекта в Нижнем Новгороде обновили около 153 км асфальта.

"Помимо обновления дорожной сети у подрядчиков стоит задача отремонтировать тротуары, где-то организовать парковочные места, а также выполнить работы по организации безопасности дорожного движения: обновить дорожные знаки. Разметку мы наносим только после того, как Центр лабораторных испытаний проведет проверку качества уложенного асфальтобетонного покрытия", – пояснил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.  

Как сообщалось ранее, дорожный ремонт по нацпроекту БКД стартовал в Нижегородской области.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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