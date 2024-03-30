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Общество

Бесплатная вакцинация домашних животных пройдёт в Приокском районе

16 апреля 2024 09:45  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В Нижнем Новгороде начинается выездная бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства.

Прививки будут делать специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных Госветуправления Нижнего Новгорода. Они будут выезжать в микрорайоны частного сектора, которые удалены от государственных ветеринарных клиник.

В Госветуправлении подчеркнули, что на сегодняшний день не существует препаратов для лечения бешенства. А поскольку заболевание передаётся со слюной больного животного, то в опасности находятся не только питомцы, но и их хозяева. Поэтому основной способ обезопаситься - сделать прививку четвероногому другу.

Профилактические мероприятия стартуют с Приокского района. Вакцинация будет организована в передвижных станциях по следующему графику:

18 апреля с 15:00 до 18:00 – посёлок Луч, у дома №30;
22 апреля с 16:00 до 18:00 - спортивная площадка по ул. 40 лет Победы (между домами № 1, 2 и 4); ул. Карбышева, у дома №1;
23 апреля с 16:00 до 18:00 – ул. Кащенко, у дома №23 (стадион);
24 апреля с 15:00 до 17:00 - д. Бешенцево, спортплощадка;
25 апреля с 16:00 до 18:00 – д. Ближнеконстантиново (у церкви на ул. Борисова, 19); ул. Полевая, 10.

Напомним, что социальная программа по проведению бесплатных операций по стерилизации, вакцинации от бешенства и чипирования домашних животных продолжится в Нижнем Новгороде в 2024 году. Проект, который был реализован на грантовые средства в прошлом году, оказался востребованным, поэтому его решили продолжить при поддержке мэрии.

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Теги:
Бешенство Вакцинация Животные
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