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Общество

Программа бесплатной стерилизации питомцев продолжится в Нижнем Новгороде

12 марта 2024 15:15  [86] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Программа по проведению бесплатных операций по стерилизации, вакцинации от бешенства и чипирования домашних животных продолжится в Нижнем Новгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, проект "Мы в ответе за тех, кого приручили", который реализует благотворительный фонд “Сострадание НН”, востребован среди горожан. В этой связи принято решение поддержать фонд.

Проект поможет нижегородцам, кому затруднительно оплатить эти процедуры для своего питомца: инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и матери-одиночки.

В благотворительном фонде "Сострадание НН" уточнили, что заявку на участие в программе можно отправить по почте: fund@zoonn.ru. В ней необходимо указать ФИО, телефон, вид питомца (кошка или собака) и его пол, и предоставить копии документов, подтверждающих социальный статус.

Юрий Шалабаев также затронул тему ответственного отношения к животным и призвал владельцев собак пристальней следить за своими питомцами. Мэр привел примеры, согласно которым собаки, у которых есть хозяева, чаще нападают на прохожих, чем бездомные.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает шесть государственных ветеринарных кабинетов

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Теги:
Вакцинация Животные
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