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"Поезда здоровья" совершили 70 выездов в районы Нижегородской области

16 апреля 2024 13:12  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" совершили 70 выездов в муниципалитеты Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Медицинскую помощь в "Поездах здоровья" получили уже более 14,2 тыс. жителей Нижегородской области. Специалисты провели для пациентов свыше 24,5 тыс. консультаций и выполнили более 65,8 тыс. различных исследований.

Главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергей Богданов отметил, что диагностические исследования позволяют врачам определять широкий спектр заболеваний и нарушений функций организма.

"На сегодняшний день на базе "Поездов здоровья" проведено более 25,6 тысячи лабораторных исследований, около 5,3 тысячи флюорографий, более 5,8 тысячи ЭКГ и свыше 5,1 тысячи УЗИ, более 4,1 тысячи женщин прошли маммографию",- уточнил Богданов.

В результате у пациентов удалось выявить более 3,5 тысячи заболеваний. На дополнительное обследование направлено около 9,9 тысячи человек, а госпитализировано 700 пациентов.

Напомним, что пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога.

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Теги:
Здравоохранение Поезда здоровья
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