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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники

16 апреля 2024 13:58  [91] Общество

Компания МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Столица Приволжья вошла в первую пятерку городов по количеству бронирований туристического жилья внутри страны, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Беларусь.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В пятерку лидеров по количеству бронирований внутри России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Калининград. Доля бронирований жилья в Столице Приволжья составила 5% от всех бронирований по стране.

ТОП городов для путешествий на майских праздниках, доля от всех бронирований по России:

Санкт-Петербург - 12%; Москва - 10%; Казань - 7%; Нижний Новгород - 5%; Калининград - 4%; Сочи, Волгоград - по 3%; Тула, Ярославль - по 2%; Махачкала - 1%.

"В 2024 году Нижнему Новгороду присвоен статус культурной столицы России, а значит гостей и жителей города ожидает масса мероприятий в рамках событийной программы. Однако не стоит ограничиваться посещением только столицы региона – культурная жизнь процветает и в области, в изучении которой поможет онлайн-путеводитель, доступный для абонентов всех операторов. Сориентироваться в путешествии поможет информация об основных достопримечательностях, кухне и событиях, собранная в гиде", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5 400 рублей в сутки. По данным МТС Travel и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в прошлом году. 

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Методика

Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 года.

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