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Общество

Доброволец СВО: "Мы сделаем все, чтобы наши дети спокойно жили в лучшей стране мира – России"

16 апреля 2024 18:56  [77] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев отправилась на подготовку к участию в специальной военной операции. Об этом сообщает Дом народного единства.

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, механики-водители – многие идут на службу с военно-учетными специальностями, которые востребованы для выполнения боевых задач на передовой.

"Я артиллерист. За плечами срочная служба в Дагестане. Перед отправкой готовился в тренажерном зале. Занимался разными единоборствами, в том числе тайским боксом. Защита Родины — это такое великое и бравое дело. За родных, за близких, за всю страну. Мы вместе – и в этом наша сила", - сказал нижегородский доброволец.

В пункте отбора перед отъездом новобранцы получили комплекты дополнительного тактического снаряжения. Государство обеспечивает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям.  

Так, В Нижегородской области установлена новая региональная выплата в 500 тыс. рублей военным специалистам, заключающим контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и поступающим во вновь формируемые подразделения. В итоге единовременная материальная поддержка таких специалистов с учетом федеральной выплаты достигает 695 тыс. рублей.

Также в Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

"Мой долг как гражданина, как мужчины защищать свою Родину. Мы сделаем все, чтобы наши дети спокойно жили в лучшей стране мира – России. Победа будет за нами! Мы вернемся, все будет хорошо", - уверен нижегородский доброволец.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

 

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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