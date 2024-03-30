Грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Кстовском районе у станции Ройка Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура Столкновение грузового поезда с автомобилем ВАЗ-2107 произошло в Кстовском районе Нижегородской области 16 апреля. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным, происшествие случилось около 16:10 на нерегулируемом железнодорожном переезде около станции "Ройка". Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал Нижегородский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. "Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пояснили в надзорном ведомстве. Напомним, тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде в Балахнинском районе.

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