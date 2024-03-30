Эн+ приглашает нижегородских студентов на конкурс "Лаборатория энергетики" Общество

Российский энергохолдинг Эн+ в седьмой раз запускает всероссийский студенческий конкурс по решению реальных производственных задач "Лаборатория энергетики" на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Победители получат гранты до 400 тысяч рублей на реализацию своих разработок, а наиболее активные участники будут приглашены на стажировку в Эн+ с дальнейшей возможностью трудоустройства.

В рамках программы участникам необходимо разработать проект для решения одного из предложенных кейсов. В этом году основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ подготовил 47 таких кейсов, многие из них связаны не только с энергетикой, но и ИТ-технологиями, горным делом, робототехникой и другими сферами. Например, необходимо предложить решение, позволяющее повысить эффективность использования энергии воды, проходящей через гидроагрегат, или разработать мобильное приложение с возможностью изменения внутреннего функционала без выпуска обновления.

"Лаборатория энергетики" проводится в формате акселератора. На протяжении нескольких месяцев эксперты от Эн+ консультируют участников и проводят экскурсии на энергетические предприятия. Также участники и их наставники проходят образовательный блок, для иногородних участников предусмотрен онлайн-формат, в том числе и онлайн-защита проектов.

Впервые "Лаборатория энергетики" была запущена в 2018 году. За это время в ней приняли участие более 1 100 студентов из 32 учебных заведений со всей России – от Москвы до Владивостока. Лучшие решения внедряются в производство – например, создано мобильное приложение для сотрудников сбытовых компаний, разработан чат-бот, решающий типовые заявки потребителей, введены экзоскелеты для снижения трудоёмкости работ, подготовлена новая организация освещения на плотине Братской ГЭС.