Глеб Никитин доложил Татьяне Голиковой о создании технопарка профобразования Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 апреля презентовал очередные достижения региона на выставке-форуме "Россия" - в частности, развитие перспективных проектов.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, нижегородский стенд посетили зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Глеб Никитин доложил представителям кабмина о ходе подготовки к запуску федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде. Создание технопарка ведётся на базе Парка мастеров в "Нижполиграфе" в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в соответствии с задачами нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".

Губернатор рассказал, что технопарк будет включать 43 оборудованные лаборатории, в которых будут проходить обучение и профессиональную переподготовку преподаватели со всей страны.

К настоящему времени практически завершена подготовка студий креативных индустрий: рекламы и маркетинга, анимации и моушен-дизайна, 2D- и 3D-печати, медиадизайна и 3D-графики, производства мультимедийного контента и интерактивных медиа - и других.

Кроме того, в течение года в технопарке будут открыты лаборатории фрезерных и токарных работ, синтеза минералов, электроники, полимеханики и ИТ, а также лаборатория по беспилотникам.

Глеб Никитин подчеркнул, что технопарк будет представлять из себя кластер, направленный в том числе на креативную индустрию, туризм, культуру.

"Даже само предназначение здания исторически соответствует такой задаче. Изначально "Нижполиграф" создавался как Дом трудолюбия Рукавишниковых. Здесь ежегодно будут повышать квалификацию и проходить профессиональную переподготовку не менее 10 тысяч человек. Одновременно с созданием технопарка меняется и территория вокруг, создаётся целый квартал", - рассказал глава региона.

Он также указал на значимость единой модели профориентации для учащихся, чтобы помочь молодёжи в выборе профессионального пути и успешном старте в карьере.

По его словам, в 2023/2024 учебном году единую модель профориентации реализуют 796 нижегородских общеобразовательных организаций с охватом более 150 тысяч школьников 6-11 классов.

В завершение встречи амбассадоры регионального этапа чемпионата "Профессионалы" пригласили Татьяну Голикову на открытие технопарка в сентябре 2024 года.

Кстати, на площадке состоится Третий Молодёжный форум "Амбассадоры Профессионалитета".