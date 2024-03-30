Еще один дом начали ремонтировать в квартале Трех Святителей в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Ремонт дома №42 начался по улице Короленко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное "Агентство по сохранению и развитию исторической среды" (АНО "АСИРИС").

Сейчас здесь ведутся противоаварийные работы – демонтаж и вывоз мусора. Завершить их планируется в конце 2024 года.

Помимо этого, одновременно с этим ведется ремонт еще в трех домах исторического квартала.

Так, в доме Скворцовой на улице Короленко,18, который является объектом культурного наследия, установили внутренний индивидуальный тепловой пункт, продолжаются работы по восстановлению изразцовых печей, сняты элементы фасада для проведения их реставрации.

В доме №38 по улице Короленко проводятся внутренние отделочные работы, ремонт перекрытий первого и второго этажей. В доме №40 по улице Короленко строители продолжают ремонтировать кровлю, а также демонтируют отделку первого и второго этажей.

"На протяжении всего восстановления в домах появляются удивительные находки: старые фотографии, печные заслонки XIX и ХХ веков, в слоях отделки разных периодов были найдены газеты дореволюционного времени и советские", - рассказали в АНО "АСИРИС".

Напомним, купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области.