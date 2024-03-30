Нижегородское законодательство изменят для борьбы с птичьим гриппом Общество

Меры по предотвращению распространения птичьего гриппа планируется усилить в Нижегородской области.

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО депутаты рассмотрели внесение изменений в статью регионального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области".

Изменения предполагают оставить чайку озерную в списке охотничьих ресурсов ещё на пять лет. Напомним, в принятом в прошлом году региональном законе чайка озерная уже была отнесена к охотничьим ресурсам. Срок действия изменений тогда был ограничен июнем 2024 года, что позволило контролировать ситуацию с заболеваемостью птичьим гриппом.

"Лабораторные исследования показали, что именно чайка озёрная является самым активным переносчиком птичьего гриппа. Прошедший год доказал нам эффективность закона. При этом норма не означает, что птиц необходимо обязательно отстреливать. Наша цель – в первую очередь, отпугнуть чаек от птицефабрик, создать своеобразную "безопасную зону", - отметил депутат комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Гордеев.

По оценкам специалистов, сейчас на территории России сохраняется крайне напряженная ситуация по птичьему гриппу. За минувший 2023 год в стране было зарегистрировано 75 очагов высокопатогенного гриппа птиц, в том числе 9 - на промышленных птицеводческих предприятиях. Это привело к большим экономическим потерям в отрасли. Чтобы не допустить негативного сценария развития событий в Нижегородской области, где вспышки птичьего гриппа среди озёрной чайки были зафиксированы в Шарангском округе и Дзержинске, депутаты приняли решение доработать региональный закон.

"Что важно, в зону действия закона входит не вся Нижегородская область. Контроль установлен за территорией в радиусе 10 километров от птицефабрик и сельскохозяйственных предприятий. Специалисты будут следить за тем, чтобы чайки не гнездились в окрестностях. Добавлю также, что за время действия этой нормы с прошлого года значительного уменьшения популяции озёрной чайки зафиксировано не было. В случае возникновения таких вопросов, мы готовы пересмотреть и, при необходимости, доработать законодательство", - сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Парламентарий также заметил, что вакцин и лекарств от птичьего гриппа нет, поэтому продление нормы на пять лет – оптимальный вариант.

Законопроект рассмотрят на заседании Законодательного Собрания 25 апреля.