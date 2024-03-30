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Бизнес

Нижегородские предприятия могут получить грант на развитие станкостроения

17 апреля 2024 15:02  [39] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд содействия инновациям (ФСИ) начал отбирать заявки на два грантовых конкурса для станкостроителей. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, информационную и организационную поддержку в оформлении заявок на конкурсы нижегородским компаниям предоставляет технопарк "Анкудиновка".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в нынешнее время открывать новые производства станков могут не только крупные заводы, но и небольшие передовые компании. Именно для таких предприятий были запущены два новых грантовых конкурса. 

Конкурс "Старт-Станкостроение-1" направлен на малые предприятия, которые впервые разрабатывают новые образцы станкоинструментальной продукции, в том числе комплектующие. В рамках конкурса "Развитие-Станкостроение" на грантовую поддержку могут рассчитывать малые предприятия, имеющие опыт создания и вывода на рынок наукоемкой продукции в области станкостроения. Оба конкурса организованы в рамках федерального проекта "Развитие производства средств производства".

В рамках конкурса "Развитие-Станкостроение" компании могут получить до 30 млн рублей грантовых средств, а в рамках конкурса "Старт-Станкостроение-1" до 5 млн рублей.  Грант можно направить на развитие и совершенствование инновационных производственных проектов. 

Отмечается, что подать заявку на один из конкурсов можно до 10:00 3 июня. При приеме заявок будут учитывать наличие у предприятия-заявителя статуса "Малая технологическая компания" (МТК). Те компании, которые обладают статусом МТК, получат дополнительный балл по конкурсу "Старт-Станкостроение-1" и два балла – по конкурсу "Развитие-Станкостроение".

Изучить информацию, а также подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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