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Бизнес

Конференции "Мой бизнес 360" пройдут в Нижегородской области в рамках нацпроекта

03 апреля 2024 16:56  [110] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять конференций "Мой бизнес 360"пройдут в Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в этом году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором конгресса является региональный центр "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Ключевая цель проекта "Мой бизнес 360" – развитие рынка сбыта региональных предприятий.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, региональный Минпром координирует реализацию трех нацпроектов: "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда". Кроме того, министерство оказывает меры поддержки регионального уровня.

Конференции пройдут с участием представителей госструктур и крупных предприятий муниципалитетов. Кроме того, на всех мероприятиях специалисты центра "Мой бизнес" проведут мастер-классы по созданию маркетинговой стратегии компании. Встречи будут организованы по кустовому принципу в десяти муниципалитетах Нижегородской области. Это позволит затронуть максимальное количество бизнесменов региона.

Первая конференция "Мой бизнес 360" пройдет 11 апреля в 11.00 в Павлово, ул. Коммунистическая, д. 55 В ней примут участие предприниматели из Сосновского, Вачского, Богородского и Павловского муниципальных округов. Для участия необходима предварительная регистрация на портале "Мой бизнес". К участию в проекте допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и которые не имеют задолженности по налогам и сборам.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект Предприниматели
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