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Общество

МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных

17 апреля 2024 14:29  [89] Общество

Фото: МТС

Компания МТС сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. 

В Нижегородской области концепция pet-friendly действует в розничных магазинах в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Балахне, Заволжье, Кулебаках, Семенове, Сергаче, Лукоянове, Арзамасе, Богородске, Дзержинске, Лысково и на Бору. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

"Для большинства владельцев домашние животные - гораздо больше, чем просто четвероногие друзья. Это члены семей, без которых не обходится ни одна прогулка или поход в магазин. Поэтому открывая двери для питомцев, мы заботимся и об их владельцах, создавая комфортные условия для совместного посещения наших салонов. В настоящее время концепция pet-friendly действует в 1500 магазинов МТС, но мы планируем развивать проект и дальше", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.

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Теги:
МТС
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