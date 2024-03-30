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Бизнес

Трехдневная управленческая конференция Эн+ и РУСАЛа прошла в Иркутске

17 апреля 2024 15:17  [113] Бизнес

В иркутском отеле "Бурдугуз" прошла управленческая конференция Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущего мирового производителя низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии.

На совещание собрались две сотни управленцев высшего звена РУСАЛа и Эн+, чтобы обозначить ключевые риски, стоящие перед бизнесами и то, как ими управлять в текущих условиях неопределенности. Обсудили необходимость повышения эффективности крупных инвестиционных проектов, ускорения принятия решений и внедрения цифровизации, поиск запасных альтернатив по всем просматриваемым рискам, технологическую устойчивость и международное сотрудничество, расширение полномочий управленцев на местах, подготовку кадрового резерва на ведущие должности и повышение качества жизни в регионах для остановки оттока населения.
 
Все эти вопросы напрямую касаются развития в стране энергетики и, особенно в Иркутской области, так как Эн+ является здесь основным поставщиком электроэнергии. В Иркутске достраивается офис компании, где в дальнейшем будет работать большая часть менеджеров, участвовавших в конференции. РУСАЛ построил офисы в Красноярске, куда уже релоцирована часть управленцев из Москвы.
 
Для РУСАЛа особое значение имеют также сырьевая обеспеченность, логистическая инфраструктура, стратегии продаж, экологические риски.
 
"Будущее компании зависит только от нас с вами. Развитие собственных инноваций и использование современных технологий позволит нам повысить устойчивость бизнеса и снизить угрозы внешней среды. Компания реализует масштабную программу повышения операционной эффективности с суммарным эффектом 2,1 млрд долларов до 2026 года, где особое место занимают мероприятия по снижению затрат, применение и тиражирование на производстве инструментария системы ТРИЗ и Бизнес-системы", — отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
 
"Мы живем в очень непростое время, когда работа в ситуации неопределенности по сути стала нормой. Санкции, постоянное изменение условий со стороны зарубежных бизнес-партнеров, климатические и геополитические риски, острый дефицит населения трудового возраста на ближайшие годы и другие вызовы — все это вынуждает не просто быть в тонусе, чтобы решать текущие задачи, но и искать новые возможности для развития с учетом этих факторов. Все идеи по снижению рисков, озвученные на сессиях конференции, будут проработаны между подразделениями в рабочих группах и затем оформлены и реализованы в качестве ключевых стратегических инициатив. Я уверен, что мы справимся с вызовами и достигнем результатов, которые еще раз подтвердят наши амбиции лидерства в обеих отраслях", — отметил генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков.

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Теги:
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