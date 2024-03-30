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Общество

Эн+ выступил генеральным партнером всероссийской акции "Библионочь"

17 апреля 2024 17:21  [93] Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, стал генеральным партнером 13-й ежегодной всероссийской просветительской акции "Библионочь" (0+), которая пройдет 20 апреля. Тема акции в 2024 году – "Читаем всей семьей".
 
"Библионочь" – это уникальный проект, когда все библиотеки страны открывают свои двери вечером выходного дня, чтобы порадовать и удивить любимых читателей и новых гостей, превратившись в мультиформатные культурные площадки, где проходят концерты, художественные чтения, открытые дискуссии, встречи с представителями культуры и другие мероприятия.

Центром акции станет Российская государственная библиотека. Торжественное открытие "Библионочи" пройдет в Доме Пашкова, одном из самых красивых исторических зданий Москвы, 20 апреля. Специальными гостями программы мероприятий в Доме Пашкова станут Татьяна Толстая, Александр Цыпкин, Леонид Каневский, Лев Зулькарнаев, группа "Моя Мишель" и другие деятели литературы и искусства.
 
В библиотеках Нижнего Новгорода в рамках Всероссийской акции "Библионочь" пройдет более 400 мероприятий.
 
Вера Курочкина, заместитель Генерального директора Эн+, отметила: "Мы рады стать партнером такой прекрасной акции, как "Библионочь", которая уже давно является знаковым культурным событием в масштабе всей России. Акция не только пропагандирует чтение как форму досуга, связывающего в одной семье целые поколения. Она позволяет в яркой, привлекательной и доступной форме напомнить людям всех возрастов о том, что книга – это источник знания и очаг культуры. Книги позволяют меняться нам самим и изменять в лучшую сторону мир вокруг нас. Это полностью созвучно с социальной стратегией нашей компании".   
 
Также при поддержке Эн+ совместно с библиотекой имени Н.А. Некрасова будет записан подкаст об истории легендарной Братской гидроэлектростанции и Братске. Он будет доступен для прослушивания на популярных российских стриминговых сервисах, а также на сайте самой библиотеки. Кроме того, в рамках "Библионочи" компания вручит сертификаты в размере 100 тыс. рублей библиотекам в городах Нижний Новгород, Красноярск, Дивногорск, Усть-Илимск, Иркутск.

Эн+ содействует развитию культуры чтения в регионах ответственности. Так, "Книги" — это одна из ключевых тематических секций рамках фестиваля "Энергия", который проводится в Иркутске при поддержке компании. В рамках фестиваля организуется масштабная книжная выставка и творческие встречи с популярными российскими писателями.

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Теги:
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