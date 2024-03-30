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Общество

"Школа юного дипломата" объявила о четвертом наборе старшеклассников

17 апреля 2024 15:55  [70] Общество

Министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области объявило о начале четвертого сезона проекта "Школа юного дипломата". Как сообщает пресс-служба правительства региона, в проекте могут принять участие ученики 9-10 классов, которые прошли конкурсный отбор.

Проект "Школа юного дипломата" реализуется по инициативе министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области. Партнерами проекта являются Представительство МИД России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. Козьмы Минина и Международная школа им. М.В. Ломоносова.

Проект направлен на карьерное ориентирование старшеклассников в сфере международных отношений, развитие молодежной народной дипломатии, сохранение исторического наследия, традиций дипломатической службы, а также воспитание культуры поведения, общения и командной работы.

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, в этом году для ребят в рамках проекта будет организовано более 15 учебных занятий, которые позволят им окончательно определиться с выбором своей профессии.

Чтобы стать участником проекта старшеклассникам нужно пройти школьный и районный этапы конкурса, предоставив комплект документов:

- личную анкету;

- видео на тему: "Почему я хочу стать дипломатом?";

- презентацию об одном из известных исторических деятелей, имеющих отношение к дипломатии и международным связям;

- эссе, комментирующее цитату министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Отмечается, что школьный этап конкурса проводится до 20 апреля, районный до 15 мая. Списки финалистов появятся на официальном сайте и в социальных сетях министерства до 25 мая.

Напомним, что нижегородская "Школа юного дипломата" стала "Лучшим просветительским проектом в области протокола".

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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Теги:
МИД Школы школьники
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