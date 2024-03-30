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Общество

Очистные сооружения готовят к запуску в Богородске

17 апреля 2024 16:08  [75] Общество

Новые очистные сооружения готовят к запуску в городе Богородске Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, завершился первый этап реконструкции очистных сооружений городского округа - в рамках развития централизованной системы водоотведения.

В апреле 2024 года была осуществлена передача имущественного блока в МУП "УВКХ" - обслуживающую организацию.

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы.

Как сообщалось ранее, модернизированные очистные сооружения в Богородске в Нижегородской области планируется запустить в апреле 2024 года.

Всего на реконструкцию очистных сооружений Богородска в 2021 году было выделено около 1,2 млрд рублей.

 

 

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Теги:
Богородск ЖКХ
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