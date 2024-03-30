Очистные сооружения готовят к запуску в Богородске

Новые очистные сооружения готовят к запуску в городе Богородске Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.
Согласно информации, завершился первый этап реконструкции очистных сооружений городского округа - в рамках развития централизованной системы водоотведения.
В апреле 2024 года была осуществлена передача имущественного блока в МУП "УВКХ" - обслуживающую организацию.
В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы.
Как сообщалось ранее, модернизированные очистные сооружения в Богородске в Нижегородской области планируется запустить в апреле 2024 года.
Всего на реконструкцию очистных сооружений Богородска в 2021 году было выделено около 1,2 млрд рублей.
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