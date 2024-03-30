Здание централизованного архивного хранилища ФНС России ввели в строй Городце

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Здание централизованного архивного хранилища ФНС России ввели в эксплуатацию в Городце. Об этом сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства.
Общая площадь нового трехэтажного здания составляет около 5,5 тысячи кв. метров.
"В нем обустроены современные зоны разгрузки, приемки, сортировки и отправки документов, административная зона и различные технические помещения. Здесь установлено оборудование для хранения архивных документов. Работать в новом хранилище смогут до 60 сотрудников", - говорится в сообщении.
В настоящее время ППК "Единый заказчик" также реализует проекты по строительству архивных хранилищ для ФНС России в Екатеринбурге, Ставрополе и Железногорске.
Напомним, что строительство централизованного архивного хранилища ФНС России в Городце началось в августе 2021 года и должно было завершиться в конце 2022 года. Стоимость строительства составила 598,2 млн рублей.
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