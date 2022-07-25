Археологическое хранилище и гостиницу планируется возвести на улице Стрелка в Нижнем Новгороде Общество

проект археологического хранилища Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Археологическое хранилище и гостиницу планируется возвести на улице Стрелка в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, построить объекты планируется в границах улиц Керченской, Совнаркомовской, набережных Оки и Волги.

Общая площадь застройки составляет 30,8 га, из которых 2847,2 кв.м займут сами здания, 30 800 кв. м - зеленые насаждения и 98 043 кв. м выделено под парк. В ходе первого этапа строительства будет возведено трехэтажное археологическое хранилище на земельном участке площадью 1781,2 кв. м, а площадь самого здания составит 5718 кв.м. Также будет построена дорога, соединяющая улицы Стрелка и Совнаркомовская, на возведение которой ранее уже было выделено 72 млн рублей.

На следующем этапе будет возведена трехэтажная гостиница площадью 922 кв.м, а также коммунальная инфраструктура, стоянка на 318 машиномест и подземная парковка для 16 автомобилей.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к строительству ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что комплексная программа строительства Нижегородской области предполагает введение 450 объектов к 2026 году.