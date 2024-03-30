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Общество

Нижегородские волонтеры устраняют последствия наводнения в Оренбургской области

18 апреля 2024 13:06  [90] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Последствия наводнения в Оренбургской области помогают устранять нижегородские волонтеры.

Как сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", активисты добровольческих и общественных объединений помогают строить вольеры для животных и сортируют гуманитарную помощь на складах. Также для жителей пунктов временного размещения волонтеры проводят мастер-классы и уроки по безопасности.

С момента наводнения в район бедствия из Нижегородской области отправились уже две гуманитарные группы добровольцев. В первую группу вошли 58 человек, в состав второй более 50 человек. Это "Волонтёры Победы" активисты Нижегородского регионального отделения "Всероссийский студенческий корпус спасателей", поисково-спасательного отряда "Волонтер" и регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".

В зону бедствия волонтеры доставили более двух тонн гуманитарного груза, в состав которого вошли бытовые предметы, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, спальные принадлежности, медикаменты, одежда и обувь, детские игрушки, зоотовары, а также средства для устранения последствий наводнения.

Руководит формированием и отправкой  делегаций АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" при поддержке регионального министерства молодежной политики и военно-патриотического центра "Авангард". На месте поддержку оказывают администрация Оренбурга, ресурсный центр "Добровольцы Оренбуржья"и Добро.Центр "Оренбургские добровольцы".

Вскоре из Нижегородской области в Оренбуржье будет оправлена новая гуманитарная миссия. Присоединиться к ней или оказать помощь в сборе гуманитарного груза может любой желающий. 

Напомним, что в Нижегородской области открыт специальный счет в БФ "Купно за едино" для пострадавших от наводнения в Оренбуржье. Стать благотворителями могут как физические, так и юридические лица.

Ранее сообщалось, что нижегородские добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь
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