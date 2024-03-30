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Экономика

Производство станков выросло в 1,5 раза в Нижегородской области по итогам 2023 года

18 апреля 2024 14:48  [82] Экономика

Производство станков выросло в 1,5 раза в Нижегородской области по итогам 2023 года.

Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог".

Как сообщил губернатор, в регионе удалось наладить уникальное производство целого ряда продуктов отрасли станкостроения.

Так, на предприятии "Дробмаш" организовано производство газостатов (уникальных установок для высокотемпературного компактирования в условиях всестороннего сжатия). На предприятии "Велам-Рус" налажен выпуск роботизированных комплексов для станкостроения. 

"В Нижегородской области есть сильная научная производственная база, позволяющая развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что тридцать судов было спущено на воду в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Промышленность экономика
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