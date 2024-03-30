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Общество

Нижегородским больницам и поликлиникам передали 50 новых легковых машин

18 апреля 2024 15:48  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Больницам и поликлиникам в Нижегородской области передали 50 новых специальных легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из них 29 машин поступили в больницы и поликлиники Нижнего Новгорода, семь автомобилей передали в медучреждения Дзержинска, пять машин – в Кстовскую ЦРБ, четыре – в Арзамасскую ЦРБ, три – в Выксунскую ЦРБ и еще две машины получила Борская ЦРБ.

"Автомобили "Службы здоровья" закупаются за счет средств федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение". Они поступают в больницы, которые расположены в муниципальных образованиях, где проживает до 50 тысяч человек", - отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Министр здравоохранения региона Галина Михайлова добавила, что легковые машины используются для выездов участковых врачей по вызовам.

Отметим, что с 2021 по 2024 годы для больниц в Нижегородской области было закуплено около 880 легковых машин.

Напомним, медучреждениям Нижегородской области передали 74 новые машины скорой помощи.

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Теги:
Автомобили Здравоохранение
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