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Экономика

Нижегородские аграрии с начала года нарастили производство мяса и молока

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Нижегородстат подготовил отчёт о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях региона в январе-марте 2024 года

Согласно предоставленной информации, поголовье свиней увеличилось на 29% к предыдущему году и составило на конец марта 465 тысяч голов свиней. Поголовье птицы выросло на 6% и составило 9 млн голов.

Кроме того, производство скота и птицы на убой за I квартал текущего года выросло на 22% по сравнению с прошлогодними показателями и составило 50,9 тысячи тонн.В общем объёме свиньи и птицы составляют по 45%, крупный рогатый скот - 10%.

С начала года в Нижегородской области продолжается рост производства молока. В январе-марте надои составили 144 тысячи тонн, что на 2,3% больше показателей прошлого года.

В ведомстве также уточнили, что средний надой молока от одной коровы за истекший период составил 1 981 килограмм, что на 40 килограмм больше, чем в январе–марте 2023 года.

Напомним, что 18 животноводческих объектов ##600320##открыли@@ в Нижегородской области при господдержке в 2023 году: с нуля было построено 11 животноводческих дворов, ещё 7 было реконструировано.

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Теги:
АПК Нижегородстат Сельское хозяйство
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