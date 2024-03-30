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Политика

Глеб Никитин: "Уверен, что в Нижегородской области будут рождаться уникальные проекты, имеющие значение для страны"

18 апреля 2024 17:25  [100] Политика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 апреля проводит встречу с бизнесом-сообществом.

Обращаясь к бизнесу, глава региона обратил внимание, что нижегородские предприниматели видят возможности для развития в новых условиях. Это важное качество, учитывая масштаб целей, которые нужно достичь в ближайшее время.

"Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обозначил новый контур экономической политики. Главный целевой ориентир – войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Глава государства четко разложил по направлениям, что мы должны для этого сделать. Эти же направления – наиболее перспективные с точки зрения бизнеса на ближайшее десятилетие", - подчеркнул Глеб Никитин.

Первая и определяющая задача – достижение технологического суверенитета.

"Президент поставил высокую планку: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должна увеличиться в 1,5 раза. Уверен, имеющийся потенциал предопределяет ведущую роль нашего региона в этом вопросе. У нас есть сильная научно-образовательная и производственная база, позволяющая развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих. В Нижегородской области в 2023 году отгружено станков, оборудования, машин в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Второе направление – это создание глобально конкурентных продуктов.

"У нас наблюдается рост производства по всем позициям, где Нижегородская область является флагманом. Активно восстанавливается автопром, который прибавил почти 20 процентов в прошлом году", - отметил Глеб Никитин.

Третье направление – развитие внутренних кооперационных цепочек высокотехнологичных производств. В Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области только в 2023 году поступили запросы на замещение более 1300 позиций продукции, попавшей под ограничения на ввоз.

Четвертое направление – повышение производительности труда, в том числе в рамках одноименного нацпроекта. По достигнутым результатам Нижегородская область входит в число регионов-лидеров. Сейчас бережливые технологии в рамках нацпроекта в регионе внедряют уже 260 предприятий из различных отраслей промышленности.

Пятое направление работы – это внедрение цифровых технологий, использование которых связано с повышением производительности труда.  Созданием решений на базе искусственного интеллекта в Нижегородской области занимаются около 30 компаний и более 1 500 нижегородских исследователей и разработчиков.

Глеб Никитин отдельно поблагодарил бизнес за динамику зарплат сотрудников в 2023 году.  

"В этом большая заслуга нижегородского бизнеса. В перспективе важно сохранить динамику, учитывая поручения президента по росту доли зарплат в ВВП", - подчеркнул глава региона.

В заключение Глеб Никитин добавил, что именно консолидация и патриотизм помогут достичь всех поставленных целей.

"Уверен, что в Нижегородской области будут рождаться и реализовываться уникальные, инновационные проекты, которые будут иметь определяющее значение для будущего нашей страны", - резюмировал губернатор.

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Теги:
бизнес Глеб Никитин Предприниматели
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