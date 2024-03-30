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Бизнес

Павел Солодкий: "Диалог бизнес-сообщества с правительством региона ведется на регулярной основе"

18 апреля 2024 18:22  [42] Бизнес

Фото: Никита Духник

Почти 90% поручений губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выполнено к апрелю 2024 года органами исполнительной власти и муниципалитетами по итогам встречи с бизнесом, которая состоялась в августе 2023 года. Об этом 18 апреля в ходе очередной встречи главы региона с бизнесом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

По его словам, из 60 поручений прошлой встречи выполнено 52, в процессе — 8.

В частности, по предложению предпринимателей внесены изменения в региональное законодательство, которые обязывают застройщиков предусматривать места для электромобилей – не менее 1% от общего числа мест. Создан сценарий самопроверки бизнеса по изменениям в федеральном законе "О рекламе". Оказано содействие театру "На Счастливой" по включению его в число участников программы "Пушкинская карта".

Также в пользу предпринимателей решен ряд частных вопросов с подбором индивидуальных подходов в части корректировки границ участков и предоставления мер государственной поддержки.

"Основная задача таких встреч – сформулировать и представить первому лицу региона проблемы – системные и частные, которые пока не решены. Это очень эффективный инструмент для решения вопросов предпринимателей. Хочу отдельно отметить, что диалог бизнес-сообщества с правительством региона ведется на регулярной основе. Немаловажную роль играют постоянные встречи заместителей губернатора и глав районов с предпринимательским сообществом. Часть вопросов решается на этом уровне. Считаю такой алгоритм работы оптимальным", - подчеркнул Павел Солодкий.

Для разрешения спорных вопросов, которые возникают у бизнеса, в Нижегородской области также действует инвестиционный комитет (совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области). Подать заявку на обсуждение совета можно, используя форму на инвестиционном портале региона. Инвесткомитет — элемент регионального инвестиционного стандарта. Задача инвестстандарта — создание условий для успешной реализации инвестпроектов, сокращение пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), а по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта занимает второе место после Москвы.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 апреля провел встречу с бизнес-сообществом региона.

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Теги:
бизнес Павел Солодкий
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