Пять представителей регионального бизнеса удостоены звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" Бизнес

Фото: Кира Мишина

Пятерым нижегородцам присвоено звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Церемония награждения состоялась во время встречи главы региона Глеба Никитина с предпринимательским сообществом. Премия была организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Звание "Заслуженный предприниматель" способствует повышению статуса предпринимательской деятельности как одного из важнейших драйверов экономики региона. Это признание высоких результатов наших предпринимателей в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне», - прокомментировал Глеб Никитин.

Награда вручается уже в третий раз.

"Победителями стали представители бизнес-сообщества, добившиеся наиболее впечатляющих успехов по импортозамещению продукции и технологическому совершенствованию производственных линий. Кроме того, конкурсная комиссия оценивала работу предприятий по созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего за время существования награды звания "Заслуженный предприниматель" удостоился 21 нижегородец.

Звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" по итогам работы в 2023 году удостоены: Александр Резниченко, учредитель ООО "Компания Хома", ООО "Хома Адзегив"; Евгений Ганин, учредитель ООО "Чайка-НН", ООО АЗ "Чайка-Сервис", технический директор ООО "АЗ «ГЕФ"; Михаил Ермошин, учредитель ООО "Корона" и ООО "Рустамед"; Виктор Кузнецов, учредитель ООО "Группа компаний Заволжский ДОЗ", ООО "СК Заволжский ДОЗ", ООО "Хороший проект"; Мария Свиридова, руководитель АО "Роза ветров НН", ООО "Роза ветров", ООО "Сервис Трэвэл".

"Очень приятно, что наш вклад в развитие регионального бизнеса признают и ценят, для нас это очень важно, мотивирует не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Очень плотное взаимодействие у нас с региональным Минпромом, который информирует нас обо всех мерах поддержки, мы активно ими пользуемся. Кроме того, я считаю важным наше постоянное сотрудничество с правительством области и совместную гуманитарную работу, в том числе по поддержке СВО и жителей новых регионов", - поделился Евгений Ганин.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 апреля провел встречу с бизнес-сообществом региона.