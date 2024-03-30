В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
18 апреля 2024 19:28  [24] Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей
18 апреля 2024 18:54  [114] Пять представителей регионального бизнеса удостоены звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области"
18 апреля 2024 18:22  [104] Павел Солодкий: "Диалог бизнес-сообщества с правительством региона ведется на регулярной основе"
18 апреля 2024 18:06  [113] Нижегородские предприниматели составили более 80 бизнес-планов на портале Мойбизнес52.рф
18 апреля 2024 16:22  [147] "Волгаэнерго" (входит в Эн+) повысит качество воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
18 апреля 2024 14:12  [229] Спрос на смартфон HONOR Magic 6 Pro превысил показатели предшественников
18 апреля 2024 11:16  [197] МегаФон прокачал связь для нижегородских дачников и любителей активного отдыха
17 апреля 2024 18:53  [311] Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг почти на 27 млн рублей
17 апреля 2024 17:30  [296] Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России"
17 апреля 2024 16:35  [308] Более 3 тысяч компаний открылось в Нижегородской области в 2023 году
Бизнес

Пять представителей регионального бизнеса удостоены звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области"

18 апреля 2024 18:54  [114] Бизнес

Фото: Кира Мишина

Пятерым нижегородцам присвоено звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Церемония награждения состоялась во время встречи главы региона Глеба Никитина с предпринимательским сообществом. Премия была организована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Звание "Заслуженный предприниматель" способствует повышению статуса предпринимательской деятельности как одного из важнейших драйверов экономики региона. Это признание высоких результатов наших предпринимателей в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне», - прокомментировал Глеб Никитин.

Награда вручается уже в третий раз. 

"Победителями стали представители бизнес-сообщества, добившиеся наиболее впечатляющих успехов по импортозамещению продукции и технологическому совершенствованию производственных линий. Кроме того, конкурсная комиссия оценивала работу предприятий по созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего за время существования награды звания "Заслуженный предприниматель" удостоился 21 нижегородец.

Звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" по итогам работы в 2023 году удостоены: Александр Резниченко, учредитель ООО "Компания Хома", ООО "Хома Адзегив"; Евгений Ганин, учредитель ООО "Чайка-НН", ООО АЗ "Чайка-Сервис", технический директор ООО "АЗ «ГЕФ"; Михаил Ермошин, учредитель ООО "Корона" и ООО "Рустамед"; Виктор Кузнецов, учредитель ООО "Группа компаний Заволжский ДОЗ", ООО "СК Заволжский ДОЗ", ООО "Хороший проект"; Мария Свиридова, руководитель АО "Роза ветров НН", ООО "Роза ветров", ООО "Сервис Трэвэл".

"Очень приятно, что наш вклад в развитие регионального бизнеса признают и ценят, для нас это очень важно, мотивирует не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше. Очень плотное взаимодействие у нас с региональным Минпромом, который информирует нас обо всех мерах поддержки, мы активно ими пользуемся. Кроме того, я считаю важным наше постоянное сотрудничество с правительством области и совместную гуманитарную работу, в том числе по поддержке СВО и жителей новых регионов", - поделился Евгений Ганин.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 апреля провел встречу с бизнес-сообществом региона.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Глеб Никитин Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph