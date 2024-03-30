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Экономика

Выработка нижегородского производителя мебели увеличится благодаря нацпроекту "Производительность труда"

19 апреля 2024 09:26  [47] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Мебельная фабрика "Приволжская" из Кстова Нижегородской области подвели промежуточные итоги* внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии.

Компания специализируется на изготовлении офисной, гостиничной и домашней мебели.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, инструменты производственной системы универсальны и одинаково эффективно работают в компаниях разных сфер.

"В регионе уже семь производителей мебели внедряют бережливые технологии. Одна из них – Мебельная фабрика "Приволжская", где специалисты РЦК оптимизируют процесс производства корпусной мебели. У предприятия был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности этого товара. Рабочая группа и эксперты РЦК выявили в потоке 27 проблем и предложили пути устранения. К моменту завершения проекта планируется увеличить выработку на 18 процентов – с 2,55 изделия на человека в час до 3,01 изделия", – рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой проекта выявили слабые места, связанные с потерей времени из-за занесения чертежей с бумаги на станок ЧПУ вручную, с простоем оборудования из-за несвоевременной подачи сырья, лишними перемещениями оператора во время поиска необходимых документов.

По словам руководителя РЦК Романа Рензина, эксперты центра провели обучение бережливым технологиям для 33 сотрудников предприятия и сейчас обеспечили подготовку двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" доступны по горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области являются 259 предприятий.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Производство
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