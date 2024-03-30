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Общество

Дорогую иномарку бывшего полицейского в Нижнем Новгороде обратили в доход государства

19 апреля 2024 10:40  [38] Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

В Нижнем Новгороде автомобиль бывшего сотрудника полиции стоимостью 5,5 млн рублей, приобретенный на неподтвержденные доходы, обращен в доход государства. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что бывший сотрудник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области приобрел дорогую иномарку "Audi Q7" на неподтвержденные доходы.

Прокуратура Советского района направила в суд исковое заявление об обращении в доход РФ этой иномарки. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

После этого автомобиль арестовали и передали для дальнейшей реализации в территориальное управление Росимущества по Нижегородской области. При надзорном сопровождении прокуратуры иномарка была продана за 5,5 млн рублей. Деньги будут перечислены в доход государства.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.

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Теги:
Коррупция МВД
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