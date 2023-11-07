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Политика

Уголовное дело о взятках на директора депстроя Илью Гора направлено в суд

10 ноября 2023 13:55  [2] Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Ильи Гора. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Напомним, чиновника задержали в июне.

По версии следствия, в период с февраля по март 2023 года он как должностное лицо заключил контракты на поставку и установку медицинского, игрового, интерактивного, спортивного оборудования в девять детсадов города. При этом обвиняемый знал, что подрядчик не может выполнить свои обязательства в установленный срок, но порекомендовал определить эту организацию единственным поставщиком без проведения конкурса. В дальнейшем условия контрактов были выполнены с нарушением сроков.

Следователи выяснили, что в июне Илья Гор получил взятку в размере 1 млн рублей за содействие в заключении контрактов, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

Свою вину директор департамента строительства полностью признал. Напомним, сейчас он находится под стражей.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, уголовное дело направлено в Московский районный Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Напомним, что Илья Гор был назначен и.о. директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода в феврале 2022 года. В июне того же года он занял эту должность на постоянной основе. В 2019 году он претендовал на пост министра строительства Нижегородской области.

Отметим, что предыдущий начальник депстроя Дмитрий Горбунов также подозревается в получении взятки.

Кроме того, Юрий Щеголев, руководивший департаментом с 2012 по 2018 год, был осужден на 7,5 лет лишения свободы за взятку в размере 13,5 млн рублей.

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Теги:
Взятки Уголовное дело
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